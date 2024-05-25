В Турцию по модернизированному маршруту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в субботу, 25 мая прибыл первый грузовой состав.

Поезд доставил из Баку в Карс 632 тонны пластикового сырья, погруженного в 20 контейнеров. На станцию Карс состав прибыл в 04.50 по местному времени, откуда после соответствующих таможенных проверок, был переправлен в логистический центр.

Работы по модернизации и расширению 184 км грузинского участка ж/д БТК велись с мая 2023 года и завершились 20 мая текущего года.

БТК был запущен 30 октября 2017 года и является очередным успешным плодом сотрудничества Турции, Грузии и Азербайджана. На церемонии открытия новой ж/д линии присутствовали лидеры Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

Протяженность БТК составляет 829 км, 504 км из которых пролегает через территорию Азербайджана, 246 км – Грузии, а 79 км — Турции. Новая дорога позволила значительно сократить сроки поставок грузов между Азией и Европой до 15 суток.

По БТК из Турции в Казахстан, Азербайджан, Грузию, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, РФ и Китай поставляются строительный материал, железная руда, марганец, бура, бытовая техника, продукты питания, чистящие средства, мрамор, полевой шпат, МДФ, соевый шрот, свежие овощи и фрукты, а в Турцию поступают зерно, крупы, корма, грецкие орехи, кремний, бумага, листовой металл, катодная медь, цинк, удобрения, химическая продукция и электронные товары. (Агентство Анадолу)