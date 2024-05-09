В связи с отмечаемым 8-9 мая окончанием Второй мировой войны в Европе полиция Берлина запретила российскую символику возле советских памятников в городе и окрестностях. В эти дни на территории мемориалов в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде и в непосредственной близости от них запрещены российские флаги, георгиевские ленточки, униформы, ордена, военные и маршевые песни, а также символы, прославляющие войну России против Украины, в том числе символ Z, говорится в полицейском предписании.

Исключения предусмотрены лишь для ветеранов Второй мировой войны, дипломатов и других государственных представителей. Ограничения также не распространяются на митинги за пределами памятников и прилегающей к ним территорий. Здесь действуют обычные нормы закона о собраниях.

Посольство РФ в Берлине призвало власти германской столицы отменить запрет на российские флаги и символы в районе советских памятников. «Мы расцениваем этот запрет как дискриминацию, противоречащую духу исторического примирения между народами России и Германии в послевоенное время. Мы считаем решение берлинских властей неприемлемым», — говорится в заявлении посольства. (DW)