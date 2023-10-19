Восстановление и реконструкция города Шуша ведется с сохранением его исторического облика, на данный момент полностью восстановлены 15 исторических памятников.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов заявил в ходе панельных обсуждений «Современное градостроительство и важность энергоэффективности – модель Шуши».

«В Шуше 12 основных кварталов. В городе началось строительство 1-, 2-, 5-этажных зданий. Также строятся административные здания. В южном жилом массиве готов жилой комплекс из 23 зданий. Работы по подаче газа в них близятся к завершению, и они будут подключены к системе отопления к концу этого года», — сказал А.Керимов.