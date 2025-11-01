Четверых человек, подозреваемых в ограблении Лувра, задержали во время ожидания матча 10-го тура чемпионата Франции между «Парижем» и «Лионом» (3:3), проходившего на стадионе «Жан-Буан».

Как сообщает телеканал FranceInfo, операция прошла около 20:30 по местному времени и проводилась сотрудниками Бригады по борьбе с бандитизмом (BRB).

Арест стал частью нового этапа расследования ограбления, произошедшего 19 октября. Из музея были похищены украшения на сумму примерно €88 млн, и до сих пор их местонахождение неизвестно. Ранее по этому делу уже задержали двоих предполагаемых участников, находившихся на месте преступления.

По словам прокурора Парижа, к делу привлечено свыше ста следователей. Расследование охватывает как подготовительные действия, так и непосредственные операции преступной группы.