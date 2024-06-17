Испанская полиция провела успешную операцию против банды, планировавшей теракт в отношении игроков «Реал Мадрид», а также болельщиков «королевского клуба» на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Об этом сообщили в испанской прессе.

Отмечается, что террористы даже создавали плакаты с угрожающим содержанием через интернет.

По информации, операция проводилась в испанской провинции Каталония, а также в городах Альхесирас и Тенерифе.

В результате операции в качестве подозреваемых были задержаны девять человек.

Установлено, что задержанные имеют связи с террористической группировкой ИГИЛ.