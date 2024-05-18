Почта Франции выпустила марки с ароматом багета — хлебобулочного изделия, ставшего одним из символов Франции. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Представители Национальной почтовой службы назвали багет, внесенный в ноябре 2022 года в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, жемчужиной французской культуры.

Марка тиражом 594 тысячи экземпляров и ценой €1,96 появилась в продаже 16 мая — в день памяти покровителя пекарей и кондитеров Святого Оноре. На марке разместили иллюстрацию художника Стефана Гумберта-Бассе. Если марку потереть, можно почувствовать запах багета.