Согласно новым слухам, iOS 18 и iPadOS 18 будут иметь элементы дизайна, вдохновленные оформлением VisionOS. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на отчет израильского СМИ The Verifier.

В инсайде The Verifier утверждается, что приложение Apple TV на iPadOS 18 будет иметь ту же полупрозрачную панель навигации, которая была представлена ​​в версии приложения tvOS 17.2 в прошлом году. Дизайн этого меню имеет сходство с VisionOS, операционной системой, которая работает на новой гарнитуре Apple Vision Pro.

Согласно слухам, Apple также планирует изменить дизайн различных других системных меню и встроенных в iOS 18 приложений. По меньшей мере изменения должны коснуться оформления интерфейса в браузере Safari.

В MacRumors призывают относиться к инсайду The Verifier со скепсисом, поскольку данный источник имеет неоднозначную репутацию как источник слухов про Apple.

Ожидается, что Apple представит iOS 18 на своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC в июне 2024 года. Первая бета-версия должна выйти вскоре после презентации новинки. Обновление будет выпущено для всех пользователей в сентябре вместе с линейкой iPhone 16 или немного позже.