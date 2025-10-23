Три минуты пятьдесят восемь секунд — столько времени потребовалось четырем мужчинам, чтобы проникнуть в один из самых известных музеев мира и украсть 9 экспонатов из коллекции драгоценностей Наполеона, выставленных в легендарной Галерее Аполлона.

Помог грабителям строительный подъемник, который позволил им быстро подняться с улицы на уровень Галереи Аполлона, которая находится на втором этаже. Подъемник был украден за 9 дней до этого и на обратном пути грабители собирались его поджечь, чтоб уничтожить улики, но их спугнули сотрудники службы безопасности музея. На месте были обнаружены: паяльная лампа и канистра с бензином.

Как выяснилось, грузовой подъемник был угнан у владельца, решившего его продать — преступники приехали под видом покупателей и угрозами отняли его у хозяина.

Президент-директор Лувра, Лоранс де Кар, заявила, что с 2021 года она предупреждала об «общем состоянии износа и устаревания Лувра». Она подчеркнула, что устаревающая инфраструктура музея не позволяет интегрировать в него современные системы безопасности.

Лоранс де Кар заверила, что «все сигнализации сработали» и «видеокамеры работали внутри» музея. Однако она признала, что внешнее наблюдение остается «нашей слабостью», добавив, что «прибытие воров не было замечено достаточно заблаговременно». «На сегодняшний день камер видеонаблюдения по всему периметру нет, есть несколько на фасаде, но они устаревшие. Камеры не охватывают все фасады Лувра. К сожалению, со стороны Галереи Аполлона установлена ​​единственная камера, направленная на запад, и поэтому она не охватывает балкон, где произошло проникновение».

Также она сообщила, что подала прошение об отставке, которое было отклонено министром культуры, и намерена обратиться в Министерство внутренних дел, чтобы изучить возможность размещения полицейского пункта внутри музея.

Куратор Лувра оценивает стоимость украденных драгоценностей в 88 миллионов евро, не принимая во внимание их историческую ценность.

Прокурор Парижа Лор Беккуо заявила, что на месте найдены отпечатки пальцев, которые пытаются идентифицировать. На месте действовали 4 человека, но, по словам прокурора, у них скорее всего были вспомогательные команды, занимавшиеся различными техническими и информационными задачами. На вопрос о возможном соучастии кого-либо из сотрудников музея, прокурор ответила, что на данном этапе «не может ответить ни «да», ни «нет»».

По данным ряда источников, помимо отпечатков пальцев полиция обнаружила ДНК на мотоциклетном шлеме и перчатке, оставленных преступниками во время ограбления.