После громкого ограбления Лувра в октябре в соцсетях распространилась фотография, на которой рядом со зданием музея стоит группа полицейских, а мимо них проходит необычно одетый молодой человек в шляпе и костюме-тройке. Она стала вирусной и вызвала много предположений.

Фотография «завирусилась», потому что, как отметили пользователи, молодой человек в шляпе-федоре, тренче, костюме-тройке и с зонтом-тростью в руках выглядел на ней как детектив из фильмов про 1940-е годы. Одни писали, что это «самый детективно выглядящий детектив», какого они когда-либо видели, другие — что «детектив, который не иронично носит шляпу-федору» никогда не раскроет преступление. Многие пользователи сочли, что изображение сделано с помощью ИИ. Американская газета The New York Times опубликовала текст, посвященный этой фотографии. В нем специалист по ИИ отмечал, что предположение о генерации «правдоподобно», однако фотограф Associated Press Тибо Камю , снимавший в тот день рядом с Лувром, подтвердил изданию подлинность фото.

Журналисты Der Spiegel нашли молодого человека в соцсетях — им оказался 15-летний школьник Педро Элиас Гарсон Дельво, живущий в городке Рамбуйе в нескольких десятках километров от Парижа. В тот день он вместе с матерью приехал в Париж, чтобы посетить Лувр — еще не зная, что музей не работает после ограбления. Школьник рассказал, что любит классический стиль одежды. Der Spiegel пишет, что в его соцсетях есть много других его фотографий в подобных образах.