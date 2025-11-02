Сразу после ограбления Лувра фотограф AP Тибо Камю запечатлел у ворот музея французских полицейских, а рядом — загадочного мужчину в шляпе, галстуке, костюме-тройке и с зонтом.

Одни пользователи соцсетей решили, что это — детектив, который расследует громкое ограбление Лувра, другие — что фотографию сгенерировал искусственный интеллект, передает dw.com.

Немецкий журнал Spiegel пролил свет на эту загадку: «детектива» из Лувра зовут Педро Элиас Гарсон Делво, ему 15 лет и он ходит в школу. В день ограбления мальчик вместе с мамой собирались посетить музей и приехали к Лувру через пару часов после происшествия. Фотограф снял их в момент, когда они хотели спросить у полиции, что произошло. Кстати, на фотографии можно рассмотреть и Фелисите, маму Педро Элиаса — она стоит сзади него в красном шарфе.

Оба признают, что на снимке мальчик выглядит старше.

«Все дело в шляпе,» — смеется его мама. Образ из нуарного детектива 1940-х для Педро Элиаса — не редкость, он любит одеваться в классическом стиле. Кстати, в моменте мама и сын даже не заметили фотографа, а о виральном снимке узнали от знакомых. По словам Педро Элиаса Гарсона Делво, он был рад, что люди приняли его за сыщика, хотя такую профессию для себя не рассматривает.

Вначале семья не хотела раскрывать тайну «детектива», но потом все же решила ответить, если им напишут журналисты.

«Для Франции история с ограблением Лувра очень грустная. А эта история [с детективом] ведь очень красивая. В интернете так много историй, которые становятся виральными и совсем не красивые, а эта — довольно умная и добрая», — говорит Фелисите Гарсон Делво.