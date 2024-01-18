Разработчики Telegram выпустили новую версию мессенджера, которая добавляет ряд новых функций. Об этом сообщает издание «Код Дурова».

В новой версии для обладателей платной подписки Telegram Premium появилась возможность ограничивать входящие сообщения. Например, можно сделать так, чтобы сообщения приходили только от контактов из телефонной книги. Остальные пользователи при этом не смогут отправлять что-либо.

Также изменили некоторые настройки приватности. Теперь, скрывая свой статус «В сети», пользователи Telegram Premium смогут продолжить видеть его у других. При этом можно составить «черный» список из контактов, которые не смогут видеть статус, даже несмотря на наличие оплаченного Premium.

Общим же нововведением стало то, что теперь в чатах можно просматривать, когда именно получатель прочитал сообщение. По умолчанию же пользователи могут видеть только факт открытия сообщения без указания точного времени.