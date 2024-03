В российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года перелетел на военном вертолёте в Украину, жил после этого под чужим именем в Испании и в феврале был убит неизвестными, были выпущены шесть пуль. После этого его переехали автомобилем. Об этом в воскресенье в большом материале, посвящённом истории Кузьминова и его гибели, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Помимо прочего, собеседники The New York Times в испанской полиции отмечают, что на месте убийства Кузьминова найдены гильзы от пистолета Макарова. Ранее об оружии, из которого он был застрелен, не сообщалось.

Нападение на Кузьминова произошло на подземной парковке в доме, где он жил. Нападавших было двое, они, как утверждается, окликнули его и открыли огонь. Несмотря на то, что в него попали шесть раз, Кузьминов смог пробежать небольшое расстояние, но упал. Вероятно, уже мёртвого его переехали автомобилем.

Нападавшие появились на записи камеры наблюдения, установленной на парковке, однако, как сообщается, идентифицировать их не удалось, они были в капюшонах. Автомобиль, на котором они приехали на место преступления, а затем покинули его, ранее был угнан, а после убийства — сожжён.

Тело убитого было найдено 13 февраля на пандусе коммунального гаража в городе Вильяхойос в провинции Аликанте на юго-восточном побережье Испании. Он был застрелен и переехан автомобилем. Исполнители скрылись с места преступления. У убитого был найден украинский паспорт на имя Игоря Шевченко, однако, по данным испанских СМИ, гражданская гвардия Испании изначально заподозрила, что убитый пользовался поддельными документами. Испанские власти официально личность убитого не раскрывали, но источники El País в полиции Аликанте подтверждают, что это был Кузьминов. Его гибель подтвердили также в Главном управлении разведки Украины, а косвенно – и российские власти. Первым о том, что убит был именно бывший российский лётчик, сообщили пророссийские источники.

По словам высокопоставленных испанских полицейских, которых цитирует The New York Times, у убийства Кузьминова есть сходство с совершённым предполагаемым сотрудником ГРУ убийством Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году, а также попыткой отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери за год до этого. Отличие в том, что исполнителей убийства Кузьминова пока не нашли, и официально не сообщалось, есть ли какие-либо подозреваемые. New York Times отмечает, что прямых следов участия в убийстве российских властей пока найти не удалось, хотя газета El País и писала ранее, что в спецслужбах Испании не сомневаются в «российском следе». Власти Испании пока крайне осторожно подходят к случившемуся и не выдвигают обвинений в адрес Кремля.

Испанские следователи отмечают, что не припомнят, чтобы наёмные убийцы выпускали в жертву сразу шесть пуль. «Здесь, в Испании, не принято, чтобы в кого-то стреляли столько раз», — приводит издание слова одного из них.

