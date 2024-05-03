Сегодня запущена цифровая информационная платформа 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года.

Как сообщает #, платформа будет содержать информацию о повседневной деятельности председательства COP29 в процессе подготовки к конференции, подготовке к мероприятию, а также обо всех организационных моментах, представляющих интерес для участников мероприятия и СМИ.

Посредством текущей версии сайта будет оперативно освещаться работа, осуществляемая в рамках проведения COP29 в Азербайджане, будут доводиться до сведения местной и международной общественности на двух языках важные новости о переговорном процессе и основные инициативы, выдвинутые высшим руководством страны в плане борьбы с изменением климата.

В дальнейшем, после того как Азербайджану будет представлен мандат председательства COP29, соответствующие платформы, посредством веб-сайта https: //cop29.az/en будет предоставляться участникам информация о павильонах, размещении, электронной визе, аккредитации, питании, навигации в пространстве мероприятия и других услугах.

Веб-сайт, продвигающий стратегию зеленого перехода Азербайджана и основную повестку председательства COP29, создан с приоритетом на доступность информации для пользователей, оформлен в простой и интерактивной форме. Указанные электронные услуги, предназначенные для местных и глобальных пользователей, обеспечат получение оперативной информации и прямую ссылку на соответствующие платформы.