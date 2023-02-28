Московский обычай оставлять цветы в память об убитом оппозиционном политике Борисе Немцове 27 февраля каждого года распространился по всей России. Стихийные мемориалы появились как минимум в восьми крупнейших городах страны: Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Волгограде, Перми, Воронеже, Нижнем Новгороде и Казани, а также в Хабаровске, Томске, Барнауле и Кирове.

Нижегородцы помнят Немцова по времени, когда тот занимал пост губернатора региона. Кто-то установил фотографию политика на площади около драматического театра, зажег свечу и положил цветы.

В Казани возложение цветов в память о Немцове прошло у памятника жертвам политических репрессий. При этом полицейские задержали активистку Веру Отрешко. Ей вменяли выгул собаки без намордника, но потом отпустили без протокола, пригрозив судом в случае публикации видео задержания.

Другие желающие возложить цветы рассказали, что их останавливали по дороге к памятнику и уводили в стационарный пункт полиции «для проверки документов». Сотрудники МВД заявляли, что акция не согласована. На вопрос о том, с каких пор в России запрещено возлагать цветы в память о госдеятелях, полицейские ничего ответить не смогли. После проверки документов людей отпускали. Как пишет телеграм-канал «Гроза», активистов убеждали, что им «лучше ехать воевать в Донбасс, а не на такие акции ходить». (moscowtimes.ru)