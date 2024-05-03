Впервые в Sea Breeze под руководством обладателя Циркового Оскара Аллахверди Исрафилова с 1-го июня стартует международная цирковая программа «Легенды Монте-Карло» с участием настоящих артистов знаменитого фестиваля.

Об этом # сообщили в пресс-службе цирка.

По традиции, на первое шоу, который несет благотворительный характер, будут приглашены дети из семей, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными физическими возможностями.

Это цирковое шоу представит зрителям мастерство настоящих легенд Монте-Карло через удивительные акробатические трюки, виртуозную жонглерскую магию и потрясающее искусство выступлений на высоте.

Под руководством профессионалов зрители окунутся в мир эквилибристов, чье мастерство вызовет безмолвие от восхищения.

В шоу примут участие карабахские скакуны, воплощающиt дух свободы и грацию под управлением настоящих джигитов.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн на сайте iticket.az