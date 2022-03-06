Вчера в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении тела Айтадж Алиевой в Габале.

Как сообщили в Габалинской районной прокуратуре, расследование выявило, что на территории Габалинского района на почве личных отношений Кямаля Максумбекова со своим несовершеннолетним сыном 2008 года рождения после нанесения камнем в область головы Айтадж Алиевой увечья, завязали ее голову и шею скотчем, в результате чего последняя умерла от удушья.

По данному факту прокуратурой Габалинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Кямаля Максумбекова была задержана в качестве подозреваемого и привлечена к следствию.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные меры.