Главный урок, который я вынес из жизни в Украине, состоит в том, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы власть в стране оказывалась в руках олигархии и популистов, совершенно не подготовленных, не компетентных людей. Это все, в конечном итоге, может привести к краху государства. Ровно это сейчас и происходит с Украиной. Она уже утратила многие атрибуты государственности.

Украина тотально зависит от поставок западного оружия и выделения ей финансовой помощи. Без них Украине будет нечем воевать и выплачивать зарплаты и пенсии. Тотальная военная и финансовая зависимость государства от помощи извне делает его заложником прихотей тех, кто оказывает эту военную и финансовую помощь. Это аксиома. Соответственно, руководство любой страны мира, если оно озабочено усилением независимости своего государства, обязано обеспечивать его финансовую устойчивость, сокращать его внешний долг, создавать «копилку» на «черный день» в виде разного рода фондов.

Попутно, руководство страны должно строить сильный, мощный и самодостаточный ВПК, попутно покупая технологии и самое современное оружие у надежных, проверенных союзников. Все это стоит больших денег. Но тут, как никогда, доказывает свою правоту изречение о том, что страна, которая не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. В Украине, со времени обретения ею независимости, никогда не ставилось приоритетом усиление армии и развитие ВПК. Более или менее эти секторы были взяты под контроль только в период президентства Петра Порошенко. И произошло это вынужденно, ибо Россия аннексировала Крым и развязала войну в Донбассе.

При нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском наблюдается такой пласт ошибочных, шокирующих своим дилетантизмом шагов, что просто со счету сбиться можно. Владимир Зеленский и его команда провалили подготовку к широкомасштабному вторжению России, хотя их об этом предупреждали союзники. Владимир Зеленский и сам открыто озвучил, что для него было более приоритетным строительство дорог, а не построение сильной армии и ВПК. И потому, когда он жалуется на недостаток военной помощи от союзников, ему есть, что напомнить.

Идем далее. Именно Владимир Зеленский, увидев политического оппонента в бывшем главкоме ВСУ Валерие Залужном, добился его увольнения из рядов украинской армии, направив послом в Великобританию. Вместе с Залужным, по разным причинам, из украинской армии ушли многие боевые офицеры. Итоги этого все мы видим на фронте. С начала года под оккупацию попало около 800 кв. км территории Украины. Для сравнения укажу, что за весь 2023 год армия РФ смогла занять всего около 600 кв. км.

При этом, я прекрасно помню, что Владимир Зеленский в ходе своих пресс-конференций всячески пытался подчеркнуть, что особых территориальных потерь за минувший год у Украины не было. И на вопросы о том, не хочет ли он поменять всю свою команду, президент Украины отвечал отрицательно и нервно. Он пытался доказать всем, что ситуация контролируема. Это была неправда. И сейчас это видно всем.

Видно всем и многое иное. «Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой! — написал держащий оборону у Волчанска украинский командир Денис Ярославский. — За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж!».

Подразделения ВСУ «были просто не готовы сражаться», «командование не подготовилось к хорошо известному наступлению русских», а оборонительные сооружения не были расположены должным образом, приводит The Guardian слова ветерана украинской армии, имеющего контакты в регионе. Как не крути, но в конечном счете, вина за все это лежит на Верховном Главнокомандующем, на президенте Украины Владимире Зеленском.

Но и это еще не все. Прекрасно помню, что Владимир Зеленский всячески игнорировал требование Валерия Залужного о необходимости мобилизации полумиллиона украинцев. Он заявлял, что ему нужен четкий план от Залужного. Это была не более, чем игра слов. В итоге, мы увидели, что Верховная Рада Украины, в которой монобольшинство партии «Слуга народа», полгода тянула с принятием закона о мобилизации, в итоге приняв его в очень, мягко говоря, странной форме. В этом законе не предусмотрена демобилизация тех, кто воюет с первых дней полномасштабного российского вторжения.

К чему это привело? К огромной потере времени и к усталости тех, кто давно воюет. А ведь их число также сокращается. Многие украинские блогеры и политики открыто заявляют, что руководство страны осознанно саботирует вопрос мобилизации, опасаясь еще большего падения собственного рейтинга. При этом, мы видим, что руководство Украины, ввиду своего дилетантизма, совершает еще одну опасную ошибку. В армию начинают призывать водителей-дальнобойщиков. Есть масса случаев, когда их останавливали посреди дороги, снимали с рейса и вручали повестку. В итоге, многие водители-дальнобойщики, выехав из страны, банально туда не возвращались.

К чему это может привести? Свой прогноз на сей счет дал шеф-редактор интернет-издания «Хвиля», блогер Юрий Романенко. На своей странице в Фейсбук он предрек, что Украину ждет если не коллапс экономики, то серьезные проблемы. «Это касается не только перевозок, но и всех других секторов. Резко вырастет стоимость доставки. Придется больше платить даже за даблчизбургер. Как говорят мои друзья, занимающиеся вывозом мусора, в некоторых городах реальна остановка вывоза мусора. С 18 мая вы увидите реальную цену слов и дел. Караул устал, а наверху думать о причинах и следствиях никто не собирался и не собирается. Потому постижение элементарных жизненных истин будет происходить традиционно сурово и беспощадно — через боль», — написал он.

И это — всего лишь очередное свидетельство дилетантства украинской власти. А ведь сейчас Украина столкнулась с еще одной большой проблемой — с критическим недостатком электроэнергии. В итоге, 15 мая с 19:25 до 22:00 «Укрэнерго» ввело контролируемые аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Тогда же в НЭК сообщили, что с 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения – графики почасовых отключений. Граждан Украины оповестили, что предыдущий график имел следующие промежутки: 2-3-4, а сейчас это 2-4-3 часа.

Украинская власть, через приближенных к ней блогеров, пытается свалить всю вину на самих украинцев. Например, украинский инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса уже выдал текст, в котором указано, что «украинцы включили кондиционеры, начали греться, дефицит увеличился и пришлось отключать не только промышленность, как делали в последний месяц, но и население».

Далее, от обвинений, он переходит к устрашению. «И это только репетиция. Потому что впереди не только зима. Впереди июль, август, и глобальное потепление никто не отменял. Вот тогда люди включат кондиционеры по полной, и будет еще больший дефицит. Который невозможно полностью перекрыть импортом», — пишет С.Фурса. Для чего он это пишет? Для того, чтобы обосновать очередное повышение стоимости электроэнергии для населения. Он утверждает, что «сейчас электричество фактически бесплатное, люди оплачивают только его доставку». И это четкий сигнал о том, что скоро тарифы вырастут. А кому принадлежит украинская энергетика? Олигархам. В первую очередь, Ринату Ахметову. Который договорился с действующей властью по всем вопросам. Так что, все тяготы снова лягут на плечи рядовых украинцев. И это будет еще одним доказательством ошибочности ситуации, при которой власть в стране отдается в руки олигархии и ее ставленников, которые, ко всему прочему, еще и дилетантами да популистами являются.