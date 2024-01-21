Марианна Буданова — жена руководителя Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова, которая пережила отравление, до сих пор лечится.

Глава ГУР МО в интервью Financial Times рассказал о состоянии своей супруги. «Она лечится, ей уже лучше», — поделился собеседник. По сведениям издания, Буданов не захотел уточнить, был ли он или его супруга целью отравления.

Журналисты добавили, что во время передвижения на улице Буданова сопровождает свита агентов спецслужб и телохранителей. «Из многочисленных попыток покушения на него, которые он называет «ничего особенного», самая близкая произошла в 2019 году, когда бомба, заложенная под его автомобиль, преждевременно взорвалась. Он не пострадал», — отмечается в материале.

СМИ 28 ноября 2023 года узнали, что Марианну Буданову отравили, однако она выжила и проходила лечение в одном из украинских медучреждений. Также стало известно, что отравление получили и несколько сотрудников ГУР Минобороны Украины. Военна разведка самостоятельно занималась расследованием случившегося.

Украинская сторона считает, что к отравлению причастны спецслужбы РФ. По словам экс-главы Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка, о причастности вражеских спецслужб к преступлению свидетельствует то, что в организме Будановой в результате анализов нашли два тяжелых металла — ртуть и мышьяк. (unian.net)