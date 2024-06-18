Власти России признали, что украинские военные 23 февраля этого года сбили самолёт-разведчик A-50. Это следует из сообщений Следственного комитета и московских судов общей юрисдикции, которые отчитались о заочном аресте командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана. Его обвиняют по делу о теракте.

Следствие утверждает, что Дзяман отдал своим подчинённым приказ на уничтожение А-50 зная, что самолёт «не предназначен для ведения боевых действий и не имеет вооружения», а его полёт проходил «исключительно в воздушном пространстве России». Военного объявили в розыск. На заседании суда Дзямана представлял назначенный судом адвокат Виктор Абашин. Он заявил, что возражал против ареста своего подзащитного.

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения A-50 был сбит 23 февраля этого года. Его обломки обнаружили в районе хутора Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края. Тогда об уничтожении самолёта сообщили как украинские, так и российские ресурсы. Командование воздушных сил Украины заявило, что А-50 был сбит украинской стороной. Российские провоенные блогеры писали о «дружественном огне».

До этого A-50 был сбит над Азовским морем в районе Бердянска 14 января. Россия тогда потерю самолета не признала. А-50 применяется, в частности, для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, а также оповещения командных пунктов о воздушной и надводной обстановке. Таких самолётов у России осталось меньше 10. (svoboda.org)