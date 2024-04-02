Украинские военные уничтожили российский ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Форпост», сообщило воздушное командование «Юг». Беспилотник был сбит в акватории Черного моря Одесской зенитно-ракетной бригадой.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш указал в эфире украинского телемарафона, что беспилотник «Форпост» является одним из самых дорогих на вооружении ВС РФ, его стоимость оценивается в 7 миллионов долларов.

По его словам, это достаточно крупный дрон, который может проводить разведку, а также нести дополнительную боевую нагрузку в виде двух ракет или другого вооружения, чтобы поражать наземные цели.

Пресс-секретарь сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские военные стали активнее применять разведывательные дроны, чтобы компенсировать отсутствие самолетов дальней радиолокационной разведки А-50.

«Если за прошедшие сутки мы наблюдали более 200 разведывательных дронов в нашей зоне ответственности, на протяженности от Одесской области до Запорожья, в эти сутки было немного меньше. Но враг продолжает разведку, и, очевидно, что у него есть потребность компенсировать в воздухе А-50 именно таким образом», — рассказала она в эфире телемарафона. (DW)