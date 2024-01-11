Технологический гигант Microsoft обогнал Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире, сообщает Reuters.

Акции технологической компании Microsoft (MSFT) выросли на 1,5% на торгах биржи NASDAQ. В результате рыночная стоимость компании достигла $2,888 трлн. Одновременно акции Apple (AAPL) снизились на 0,3%, а рыночная стоимость компании составила $2,887 трлн.

Рыночная оценка Apple упала ниже капитализации разработчика программного обеспечения Microsoft впервые с 2021 года, сообщило агентство. Тогда опасения по поводу нарушений цепочки поставок продукции, вызванных COVID-19, негативно отразились на цене акций Apple.