Цена биткойна выросла на 6%, достигнув $93,9 млрд. Совокупная рыночная капитализация этой криптовалюты достигла $1,862 трлн. Тем самым биткойн обошел корпорацию Alphabet, которой принадлежит Google и капитализация которой составляет $1,859 трлн.

Биткойн вошел в топ-5 самых дорогих активов в мире — первое место занимает золото ($22,327 трлн), за ним идут корпорации Apple ($3 трлн), Microsoft ($3,726 трлн) и Nvidia ($2,412 трлн).

Акции всех трех корпораций росли вчера, 22 апреля, и продолжают расти сегодня. Их рост, так же как и повышение цены биткойна, аналитики связывают с признаками улучшения в торговом конфликте между США и Китаем. Индекс S&P 500 сегодня, 23 апреля, вырос на 1,65%, технологический NASDAQ — на 2,42%. (kommersant)