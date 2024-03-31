Российский истребитель Су-27 сбит над территорией Крыма, пилот катапультировался, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«В море упал военный самолет. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает», — написал он в своем телеграм-канале. Он отметил, что гражданские объекты в результате падения самолета не пострадали.

По данным Z-канала Fighterbomber, самолет — истребитель Су-27 — мог быть сбит российскими системами ПВО, либо причина падения истребителя связана с отказом техники.

Воздушное судно подало аварийный сигнал в 50 км от Феодосии в ходе плановых полетов, уточнили в Минобороны РФ.

В Крыму перед сбитием прозвучал сигнал тревоги. (moscowtimes.ru)