Американские венные уничтожили в субботу над Красным морем три беспилотника хуситов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

«Между 4:30 и 4:45 утра (по времени Саны, совпадает с московским) 11 мая силы Центрального командования США успешно уничтожили три беспилотных летательных аппарата, запущенных хуситами над Красным морем из районов, контролируемых хуситами в Йемене», говорится в сообщении.

В CENTCOM также заявили, что в пятницу вечером самолет возглавляемой США коалиции сбил еще один БПЛА хуситов.

Повреждений на судах и пострадавших в результате атак беспилотников нет, отметило командирование.