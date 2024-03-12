Подразделение 313 Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и киберподразделение организации йеменских хуситов Ansar Allah провели 2 операции в феврале и марте 2024 г., нацеленные на подводные кабели, проходящие через Красное море, и планируют 3-ю операцию в Средиземном море. Об этом сообщает аналитическая платформа Sheba Intelligence, со ссылкой на секретные документы.

26 февраля израильское экономическое издание Globes сообщило, что в результате атак хуситов в Красном море повреждены по меньшей мере 4 подводных телекоммуникационных кабеля. 4 марта гонконгская компания HGC Global Communications заявила, что инцидент с повреждением 4 кабелей нарушил 25% интернет-трафика между Азией, Европой и Ближним Востоком.

Подразделение 313 входит в состав электронного командования спецподразделения КСИР Sepah-e-Qods и специализируется на Йемене.