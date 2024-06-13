Сооснователь корпорации Apple Стив Возняк не сильно впечатлился презентация функций Apple Intelligence на WWDC 2024. Своим мнением о новом продукте компании Возняк поделился в интервью изданию Bloomberg.

По словам Возняка, пользу новых функций можно будет оценить только после того, как они станут доступны для массового пользования. В интервью Bloomberg он отметил, что демо-версии всегда выглядят хорошо, но необходимо лично опробовать нововведения, чтобы дать им объективную оценку.

Кроме того, Возняк выразил надежду на улучшение Siri, так как иногда голосовой ассистент неправильно понимает запросы, особенно если они немного сложные.

«Если вы спросите что-то, что поймет любой человек, но с немного нетривиальной формулировкой, добавите одно лишнее слово, у Siri могут возникнуть проблемы с распознаванием фразы», – сказал Возняк.

IT-евангелист считает, что в конечном итоге Apple Intelligence сможет заменить некоторые сторонние приложения и упростить жизнь пользователей.

Конференция WWDC 2024 состоялась 10 июня. Кроме Apple Intelligence, корпорация представила новые версии своих операционных систем (iOS, iPadOS, macOS, visionOS, watchOS и tvOS).