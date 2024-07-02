Один из руководителей предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году и советник в его администрации Стивен Бэннон в понедельник явился в федеральную тюрьму в штате Коннектикут, чтобы начать отбывать назначенный ему судом по обвинению в неуважении к Конгрессу 4-хмесячный срок лишения свободы.

Бэннон был приговорён за то, что отказался вопреки официальному вызову явиться в Конгресс на слушания, посвящённые беспорядкам в Вашингтоне 6 января 2021 года.

Перед тем, как явиться в тюрьму, Бэннон провёл небольшой митинг с участием члена Палаты представителей Мэрджори Тейлор Грин, известной правопопулистскими взглядами. Он выразил убеждённость в победе республиканцев на выборах в этом году и заявил, что выборы для сторонников Дональда Трампа пройдут под девизом «Победа или смерть». С подобным тезисом он выступил недавно на гораздо более представительном митинге в штате Мичиган, фактически обвинив демократов в стремлении узурпировать власть и призвав сторонников Трампа к бескомпромиссной предвыборной кампании. Себя Бэннон считает жертвой политических преследований. Приговор ему был вынесен ещё в 2022 году, однако ему удавалось до последнего оттягивать начало отбытия своего срока. Последнюю жалобу его адвокатов несколько дней назад отверг Верховный суд.

Бэннон, которому сейчас 70 лет, считался одним из идеологов предвыборной кампании Трампа. Его называли одним из наиболее влиятельных фигур американских правых. В администрации он пробыл недолго и покинул Белый дом из-за конфликта с Трампом, однако по-прежнему активно поддерживает бывшего президента и агитирует за его избрание нынешней осенью. На свободу Бэннон должен выйти за несколько дней до выборов 5 ноября. (svoboda.org)