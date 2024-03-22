Бывший нападающий сборной Бразилии, мадридского «Реала» и «Милана» Робиньо (Робсон де Соуза) арестован бразильской полицией для отбывания девятилетнего тюремного срока за изнасилование, которое он совершил 10 лет назад в Италии.

«В четверг вечером федеральная полиция выдала ордер на арест Робсона де Соузы, известного как Робиньо», — говорится в заявлении полиции, которое цитирует AFP.

40-летний Робиньо был арестован в своей квартире в родном городе Сантус в штате Сан-Паулу, где проживал последнее время. Ранее местный судья конфисковал его паспорт и запретил покидать страну.

В 2017 году итальянский суд приговорил футболиста к девяти годам тюремного заключения, признав его и еще пятерых мужчин виновными в групповом изнасиловании 22-летней гражданки Албании в ночном клубе Милана в 2013 году.