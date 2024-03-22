Бывший нападающий сборной Бразилии, мадридского «Реала» и «Милана» Робиньо (Робсон де Соуза) арестован бразильской полицией для отбывания девятилетнего тюремного срока за изнасилование, которое он совершил 10 лет назад в Италии.
«В четверг вечером федеральная полиция выдала ордер на арест Робсона де Соузы, известного как Робиньо», — говорится в заявлении полиции, которое цитирует AFP.
40-летний Робиньо был арестован в своей квартире в родном городе Сантус в штате Сан-Паулу, где проживал последнее время. Ранее местный судья конфисковал его паспорт и запретил покидать страну.
В 2017 году итальянский суд приговорил футболиста к девяти годам тюремного заключения, признав его и еще пятерых мужчин виновными в групповом изнасиловании 22-летней гражданки Албании в ночном клубе Милана в 2013 году.
Робиньо отрицал обвинения и обжаловал приговор, однако апелляционные инстанции оставили его в силе.
В январе 2022 года Верховный кассационный суд Италии окончательно подтвердил приговор, после чего Министерство юстиции Италии выдало международный ордер на арест футболиста.
Итальянские власти отправили запрос об экстрадиции Робиньо, однако получили отказ, поскольку Бразилия не выдает своих граждан иностранным государствам.
После этого итальянское правительство потребовало, чтобы футболист отбывал наказание в Бразилии. В среду бразильский суд поддержал это решение и постановил, что Робиньо должен отбывать срок за решеткой, а не под домашним арестом.
Решение суда получило высокую оценку многих представителей местных СМИ и общественности, которые высказывали опасения, что Робиньо удастся избежать наказания. (bbc.com)