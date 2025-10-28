Осужденный за изнасилование бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Дани Алвес стал проповедником церкви. Об этом сообщает CNN Brasil.

26 октября Алвес принял участие в богослужении в евангелической церкви в испанском городе Жирона. Бывший футболист выступил с проповедью перед прихожанами и рассказал о своем отношении к религии.

Алвес отметил, что встал на путь веры и приблизился к церкви. «Нужно принимать связанные с богом вещи серьезно. Я тому доказательство, я заключил договор с Богом», — заявил экс-футболист.

В 2023 году спортсмена заключили под стражу по обвинению в изнасиловании. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал. В 2024 году Алвеса приговорили к 4,5 года лишения свободы. Его адвокаты обжаловали это решение. В марте прошлого года спортсмен был освобожден под залог в 1 миллион евро после 14 месяцев тюремного заключения. А в марте 2025 года Верховный суд Каталонии отменил приговор, указав на недостаток доказательств.

42-летний футболист становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций. Алвеса называют самым титулованным футболистом мира.