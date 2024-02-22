Суд Барселоны приговорил бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса к 4,5 тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии, а также обязал его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации, сообщает Marca. Дани Алвесу также назначили пять лет испытательного срока.

Бразильцу грозило максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы, прокуратура запрашивала девять лет. Суд решил ограничиться вдвое меньшим сроком.

Защита Алвеса может обжаловать приговор в Высшем суде Каталонии. В случае отклонения апелляции его представители получат возможность подать прошение в Верховный суд Испании.

Алвеса обвиняли в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны 31 декабря 2022 года, он находится под стражей с 20 января 2023‑го.

Алвес выступал за «Севилью», «Барселону», туринский «Ювентус» и французский «Пари Сен‑Жермен». За сборную Бразилии футболист провел 126 матчей, в составе команды стал двукратным победителем Кубка Америки и Кубка конфедераций, завоевал золото Олимпийских игр‑2020 в Токио.