Пять американских военнослужащих погибли в результате крушения военного самолета во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря. Об этом говорится в письменном заявлении Европейского командования (EUCOM) ВС США.

«Во время проведения плановой дозаправки в рамках военной подготовки американский военный самолет с пятью военнослужащими потерпел крушение в Средиземном море. Все пять военнослужащих, находившихся на борту самолета, погибли», — отмечается в документе.

В EUCOM добавили, что после крушения «сразу же начались поисково-спасательные работы, в том числе с привлечением военных самолетов, кораблей США». «В настоящее время ведется расследование причин крушения», — заключили в командовании.