Военный самолет ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy, способный транспортировать больше 100 тонн груза, подал сигнал тревоги над Турцией. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Военный самолет ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy, который может перевозить свыше 100 тонн груза, подал сигнал тревоги над Турцией», — говорится в сообщении. По данным канала, самолет направляется с британской авиабазы Лейкенхит.

До этого он кружил над Болгарией. Военный самолет может перевозить шесть вертолетов AH-64 «Apache» или БТР M1126/M1135 «Stryker», до четырех БМП M2 «Bradley», один танк M1 Abrams или 345 военных.