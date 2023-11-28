Жена главы военной разведки Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова Марианна могла быть отравлена и проходит лечение. Об этом сообщают источники украинских СМИ. Буданов ранее рассказывал, что жена живёт в его рабочем кабинете. Сообщается, что отравиться могли и сотрудники ведомства.

О том, что Марианна Буданова была отравлена тяжёлыми металлами рассказали анонимные источники издания «Бабель», Национальной общественной телерадиокомпании Украины, «Украинской правды», NV.

Собеседники «Бабеля» сказали, что выявленные в организме Будановой вещества не используются в быту или военном деле. Их наличие, по словам источника, указывают на возможную «попытку отравления конкретного человека».

«Украинская правда» рассказывает, что кроме Будановой отравлены «несколько сотрудников», вероятно, речь идёт о служащих Главного управления разведки. Они проходят лечение, говорится в материале.

В августе в интервью Крым.Реалии Буданов говорил, что жена живёт у него в кабинете на службе и «круглосуточно» находится с ним. В материалах украинских СМИ не сообщается, обнаружены ли следы отравления у главы военной разведки. Представитель ГУР Андрей Юсов летом говорил, что глава службы пережил «более 10 покушений».