Сергей и Юлия Скрипаль смогут свидетельствовать в суде по делу об отравлении ядом «Новичок», которое приписывают российским спецслужбам. Как сообщает Би-би-си, они входят в число свидетелей по делу о гибели англичанки Дон Стёрджесс в июле 2018 года в Солсбери. Стёрджесс, предположительно, стала случайной жертвой яда, в то время как настоящей целью отравителей был бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

В пятницу в Королевском суде в Лондоне прошли предварительные случаи по делу о гибели Стёрджесс. Представитель семьи погибшей, юрист Майкл Мэнсфилд, заявил, что ему не были предоставлены полные показания Скрипалей по делу, и поэтому он потребует их личного присутствия в суде.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года. Они выжили после долгого лечения. Той же весной два гражданина Великобритании — Дон Стёрджесс и её друг Чарли Роули — нашли выброшенный в мусорный контейнер флакон из-под духов. Стёрджесс попробовала побрызгать на себя «духами». Вскоре оба почувствовали себя плохо. Через несколько месяцев, проведённых в реанимации, Стёрджесс скончалась от отравления нервно-паралитическим ядом, Роули выжил. Кроме того, от отравления пострадал полицейский, оказывавший первую помощь Сергею Скрипалю и его дочери. По выводам токсикологов, все они были отравлены ядом «Новичок» российского происхождения.

Британские власти официально обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей веществом «Новичок» и назвали имена подозреваемых, въезжавших в Великобританию по документам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова. Британское следствие утверждает, что это сотрудники Главного управления Генштаба России. Москва обвинения отрицает.

Великобритания и ЕС ввели против России ряд санкций, обвинив её в нарушении конвенции о запрете химического оружия. Также Россия лишилась места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия. (svoboda.org)