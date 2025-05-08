Россия может вступить в военный конфликт со странами НАТО в течение года после завершения войны в Украине, заявил директор нидерландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирал Питер Рисинк. По его словам, это произойдет, если военное производство в России останется на текущем уровне, а Кремль сохранит «аппетит» к боевым действиям. «Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности, чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы [к военному столкновению с РФ]», — сказал Рисинк в интервью Politico.

На данный момент Россия производит гораздо больше артиллерии, чем ей нужно для войны против Украины, пополняя истощенные запасы и перебрасывая новые артиллерийские подразделения к границам стран Балтии и Финляндии, отметил Рисинк. «Для нас это признак того, что они наращивают потенциал», — сказал глава MIVD. При этом он подчеркнул, что у его спецслужбы пока нет точных данных о том, что президент РФ Владимир Путин планирует военные действия против Североатлантического альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса готовиться к возможной войне с Россией через «четыре–пять лет». «То, что сейчас происходит в Украине, может произойти и с нами», — подчеркнул он. Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль также предупреждал, что Россия может напасть на страны НАТО к 2030 году. Он отметил: президент РФ Владимир Путин стремится не только расширить влияние России в Европе, но и вытеснить военное присутствие США с континента. Цели Москвы включают не только захват Украины, но и создание нового мирового порядка, отмечал Каль.

На этом фоне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу обвинил страны Европы в подготовке к войне с Россией. «Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — отмечал он. При этом Шойгу допустил столкновение с НАТО, если европейские страны решат направить своих военных в качестве миротворцев на «исторические территории России» в Украине. По его словам, «здравомыслящие политики в Европе» понимают, что это приведет к Третьей мировой войне. (moscowtimes.ru)