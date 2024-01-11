Вооруженные силы Украины готовят военную стратегию на 2024 год, однако работа над ней может быть затруднена из-за конфликта между президентом Владимиром Зеленским и главкомом украинской армии Валерием Залужным, рассказали Bloomberg высокопоставленные американские чиновники.

По их словам, это вызывает беспокойство в Вашингтоне, поскольку США нужно, чтобы Киев «отточил» свой военный план и обозначил, какую поддержку ему необходимо предоставить для его реализации. Разработка четкой военной стратегии имеет решающее значение, подчеркнули собеседники агентства.

«Нам нужно знать, каков их план, и я уверена, что именно этого добивается и администрация», — сказала сенатор-республиканец от Айовы Джони Эрнст.

Ожидается, что эту темы на встрече с Зеленским в кулуарах Всемирного экономического форума поднимет советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом президент Украины в конце декабря говорил, что получил от военных план действий на 2024 год.

Помощь США Украине может быть предоставлена к февралю, хотя в Вашингтоне пока «нет никаких признаков» соглашения по этому вопросу, отметили источники. В частности, республиканцы в Конгрессе отказываются одобрить выделение $61,4 млрд Киеву. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее потребовал от Белого дома описать дальнейшую стратегию и финал войны в Украине.

Разногласия между Зеленским и Залужным усугубились в ноябре 2023 года. Это произошло после того, как главком ВСУ в интервью The Economist заявил о тупике в войне с Россией. Украинский президент отказался соглашаться с этим. По данным Bloomberg, слова главкома вызвали у Зеленского раздражение, но в офисе президента заверяли, что никакого напряжения нет. Между тем Зеленский перестал напрямую общаться с Залужным и стал работать с его заместителями, что начало вносить разлад в командование армии.

В то же время США и Украина по-разному смотрят на исход войны с Россией: в Вашингтоне теперь вместо полной победы над Россией предлагают сфокусироваться на обороне и подготовке к переговорам, говорили Politico американские чиновники. Украина в этом сценарии должна перейти к стратегической обороне и усилить свои позиции на будущих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом в США не исключают, что Киеву придется отказаться от части украинской территории в пользу России. (moscowtimes.ru)