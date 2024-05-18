Президент США Джо Байден полагает, что его главный политический оппонент Дональд Трамп является неудачником и не умеет достойно принимать поражение. С таким заявлением американский лидер выступил на встрече со сторонниками в Атланте (штат Джорджия), передает ТАСС.

«Мой оппонент не умеет достойно проигрывать. Но он неудачник», — сказал Байден, слова которого привел пресс-пул Белого дома. Говоря о предстоящих выборах президента США и о Трампе, американский лидер добавил: «В действительности на кону наша демократия. Послушайте, что он говорит. Его спросили, примет ли он поражение. Он сказал, что это зависит от ситуации. Потом он сказал, что, если он проиграет, будет кровавая баня. Это его слова».

Байден также выразил сомнения в точности результатов социологических опросов, согласно которым он уступает Трампу по популярности среди избирателей. «Вы слышите, что мы уступаем, согласно данным опросов. До сих пор опросы ни разу не были верны, — сказал действующий американский лидер. — Мы или наравне, или немного впереди, или немного отстаем, но чего я жду, так это итогов выборов».