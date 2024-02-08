Бывший президент США Дональд Трамп представляет собой экзистенциальную угрозу и попытается свести на нет все, чего добились демократы. Такое мнение выразил действующий лидер страны Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке, куда он прибыл в рамках предвыборной кампании. Слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома.

«Есть одна экзистенциальная угроза, и это Дональд Трамп. Он попытается отменить все, что мы сделали <…>. Мы не можем этого допустить», — сказал он.

Встреча прошла в резиденции Ларри Линдена — бывшего управляющего директора банка Goldman Sachs, который теперь занимается вопросами окружающей среды. По этой теме Байден отметил, что «весь мир смотрит» на США в вопросе охраны окружающей среды, и добавил, что нажил много недоброжелателей из-за своих решений в области экологии. «Я принимал тяжелые решения», — сказал он.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. (ТАСС)