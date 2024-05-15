Турция и Азербайджан продолжат тесное сотрудничество, чтобы не допустить одностороннего и предвзятого вмешательства извне и превращения региона в зону геополитических разногласий. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, передает РИА Новости.

По его словам, Турция будет продолжать оказывать поддержку Азербайджану во всех областях.

Кроме того, Эрдоган считает, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном должно быть подписано как можно скорее, регион должен достичь стабильности.

Президент Турции заявил, что «прогресс, достигнутый в мирном процессе Азербайджана и Армении, его радует, и что мирное соглашение должно быть подписано как можно скорее, а регион должен достичь стабильности, к которой он так стремится», говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Итак, что подразумевает Эрдоган под односторонним и предвзятым вмешательством извне, которое способно превратить регион в зону геополитических разногласий? Какие силы могут быть заинтересованы в таком сценарии? Противостоять этому, по его словам, должны вместе Турция и Азербайджан. О каких вариантах опасности для Южного Кавказа говорит турецкий лидер?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Как заявил турецкий политолог, доктор исторических наук, приглашённый исследователь Института стран Азии и Африки МГУ Мехмет Перинчек, после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне на Южном Кавказе началась новая эпоха.

«Эта новая эра предполагает мир, стабильность, интеграцию, экономическое развитие. Потому что победа Азербайджана устранила вмешательство извне. Во-первых, Минская группа ОБСЕ оказалась вне игры. Франция, США, западные страны потеряли инструменты для вмешательства в региональные дела. И региональные страны доказали, что если они берут инициативу в свои руки и избавляются от вмешательства Запада, тогда они могут решить любые местные проблемы справедливым путем. И обеспечение территориальной целостности Азербайджана является одним из примеров этого. Тут сыграла, конечно, роль ось Анкара-Москва-Баку, и благодаря этому сотрудничеству в регионе создается платформа «3 + 3», хоть Грузия и отказывается от нее. Эта платформа тоже дает почву для решения любых региональных проблем, для экономической интеграции на Южном Кавказе. Взять в свои руки инициативу, не допуская вмешательства извне – это главная задача региональных стран. Это главный путь к решению любых проблем», — говорит историк.

Запад, конечно, недоволен этими процессами, полагает он. «Потому что они оказались вне игры. И они вновь ищут поводы для вмешательства в дела региона. Это возможно, только если будет хаос, конфликт между региональными странами. Поэтому они постоянно провоцируют Армению против Азербайджана, против России. Запад не позволяет реализоваться воле армянского народа. Через армянское правительство Запад диктует и проводит свои планы, навязывает свою стратегию. А это, прежде всего, вредит, конечно, армянскому народу. С одной стороны, Ереван говорит, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном, а с другой – играет роль в планах Запада по открытию второго фронта против России. Если в Армению будут приглашены иностранные военные силы, эта страна вновь превратится в плацдарм против всех государств региона – вот именно об этом идет речь в выступлении Эрдогана. Вмешательство извне – это планы Парижа и Вашингтона на Южном Кавказе, и эти планы направлены против каждой региональной страны. Против Турции, против Азербайджана, против России, против Ирана, против Грузии. Вот и сейчас мы видим ситуацию в Грузии – они провоцируют новую цветную революцию. И параллельно с этим стараются превратить Армению в свой плацдарм», — отметил Перинчек.

Германский политолог, профессор Института международной политики WeltTrends (Потсдам) Александер Рар заявил в свою очередь, что турецкий президент сетует на то, что Европейский Союз, во главе с Германией и Францией, принял на себя роль чуть ли не главного миротворца для решения остающихся вопросов между Азербайджаном и Арменией, и не пригласил к дипломатическому урегулированию такую страну как Турция.

«Кроме того, Турция видит, что чуть ли не единственный интерес у Европейского Союза на Кавказе – это изолировать там Россию. Эрдоган считает, что надо, наконец, найти дипломатическое решение для украинского конфликта, и начать переговоры также с Россией. С Россией Турция, как видно, по Кавказу по важным вопросам смогла договориться. Эрдоган допускает, что Европа пытается исключить Турцию из процесса стабилизации Кавказа», — полагает Рар.

Иного взгляда на происходящее придерживается турецкий аналитик, доктор политических наук, профессор Хайдар Чакмак. Он считает, что для того, чтобы вернуть себе прежнюю мощь, то есть ту власть, которую она имела во времена Советского Союза, России нужны страны для контроля внутри ее собственного региона и, если возможно, за его пределами.

«Но проблема в том, что репрессивная традиционная российская политика сейчас беспокоит окружающие страны. Россияне не относятся к этим странам как к равным, они всегда хотят быть начальниками и лицами, принимающими решения. Независимые государства и уважаемые люди не хотят таких отношений. Россияне не могут обеспечить западные ценности, такие как развитость, демократия, верховенство закона, права человека, равенство, независимость и экономическое развитие. Таким образом, Москва потеряла многие постсоветские республики, и теперь она вот-вот потеряет оставшиеся страны, такие как Армения и Грузия, потому что русские создают имидж репрессивных, непривлекательных и готовых творить зло», — говорит профессор.

По его словам, Армения действительно хочет избавиться от России и Ирана, но ее условия не позволяют этого. «Потому что для того, чтобы заключить полноценный союз с Западом, тот требует отдаления от России и Ирана. На западном маршруте находится Турция. А условие Турции – заключение мира с Азербайджаном.

Азербайджан и Армения, подвергающиеся давлению со стороны России и Ирана, определенно нуждаются в поддержке из-за пределов региона. Здесь Турция косвенно призывает Россию и Иран уважать решения стран региона, помогать им достичь мира и не мешать им.

Если Азербайджан и Армения присоединятся к западным странам, Грузия последует за ними. Это означает серьезные потери для России и Ирана.

Поскольку Турция выступает за освобождение стран Кавказа от влияния России и Ирана, она поддерживает эти страны в этом направлении», — считает Чакмак.