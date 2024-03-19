В Кремле следят за контактами НАТО с Арменией, Азербайджаном и Грузией и считают, что попытки Североатлантического альянса закрепиться на Кавказе принесут нестабильность в регион, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Общее стремление НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе хорошо известно и, что называется, видно невооруженным глазом. Есть также понимание, что это стремление вряд ли добавит стабильности в регионе», — сказал Песков.

Так чиновник прокомментировал турне генсека НАТО Йенса Столтенберга, который посетил 17 марта Азербайджан, 18 марта — Грузию, а сегодня, 19 марта, прибыл в Армению.

«Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены главным образом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона», — сказал Песков. При этом он отметил, что контакты с НАТО — суверенное право государств Южного Кавказа.

Столтенберг совершает поездку по региону впервые с 2020 года. В Баку генсек НАТО провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он отметил, что альянс не ведет прямых переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, но призвал «продолжать усилия», направленные на мирное его разрешение.

В Тбилиси Столтенберг встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Генсек альянса подчеркнул, что НАТО поддерживает стремление Грузии стать его частью и выразил надежду, что страна в конце концов вступит в Североатлантический альянс. При этом он подчеркнул, что «Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии».

Сегодня Столтенберг прибыл В Ереван, где уже провел переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Армении Ваагном Хачатуряном. (moscowtimes.ru)