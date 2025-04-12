Южный Кавказ обладает большим потенциалом для развития партнерств.

Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили во время панельной дискуссии на тему «Вызовы и возможности регионального сотрудничества на Южном Кавказе» в рамках Анталийского дипломатического форума, сообщает Trend.

«Южный Кавказ обладает огромным потенциалом для развития различных партнерств и содействия миру, безопасности, стабильности, экономическому сотрудничеству. Мы должны сотрудничать между собой, чтобы находить общие темы и вопросы. Считаю важным начать открыто говорить об этом — это то, что мы уже можем делать на текущем этапе», — сказала она.

М.Бочоришвили отметила, что существует множество направлений, по которым возможен конструктивный диалог между странами региона.

«Прежде всего, у сторон есть политическая воля и стремление к сотрудничеству — мы это видим. Крайне важно развивать диалог между государствами Южного Кавказа. И Грузия, безусловно, является частью этого процесса. Мы одинаково заинтересованы в продвижении мира, безопасности, стабильности и взаимовыгодного взаимодействия в регионе», — подчеркнула министр.