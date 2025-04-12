Россия готова содействовать процессу выхода на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает МИД России, об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках Анталийского дипломатического форума.

«С российской стороны подтверждена готовность содействовать процессу азербайджано-армянской нормализации и выходу на заключение мирного договора. Подчеркнута необходимость реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 гг», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства России.