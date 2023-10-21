Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бразилией.

Как передает #, об этом в социальной сети X сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

«Сегодня, 30 лет назад между Азербайджаном и Бразилией были установлены дипломатические отношения. В этот знаменательный день мы посылаем наши наилучшие пожелания дружественному бразильскому народу, и с нетерпением ждем дальнейшего расширения нашего двустороннего сотрудничества!», — отмечается в публикации.