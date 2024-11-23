Перспективы туристических связей между нашими странами были обсуждены на встрече председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева и министра туризма Бразилии Селсу Сабино.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в агентстве, рассматривались вопросы посвящения особого дня туризму на мероприятии COP29, проведенном в Азербайджане, поддержание устойчивости инициатив, озвученных в Баку, на форуме COP30, а также обмен идеями по вопросам совместных действий в этом направлении.

Также обсуждались вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере туризма и организации взаимных мероприятий.

В рамках встречи Ф. Нагиев и С. Сабино посадили гранатовое дерево перед административным зданием Госагентства по туризму.

Ф. Нагиев символически подарил С. Сабино гранатовое дерево, чтобы министр посадил его в своей стране в свете продолжения договоренностей, достигнутых в области туризма на COP29, в Бразилии, как принимающей стороне COP30, тем самым гарантируя, что вопросы туризма и климата будут постоянно включаться в повестку COP.