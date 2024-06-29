Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с официальным визитом в Венгрии, встретился с заместителем председателя Национального собрания этой страны Чабой Хенде.

Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

На встрече была подчеркнута особая роль руководителей стран в развитии отношений между государствами, отмечено успешное продолжение совместного сотрудничества в военной сфере и других областях.

Стороны также провели обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества между странами.