Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом.

Как сообщили # со ссылкой на Минобороны, встреча состоялась в рамках визита Фикса в Баку.

В ходе встречи Велиев выразил удовлетворение визитом Стефана Фикса в нашу страну. Было отмечено, что текущее состояние отношений с НАТО находится на высоком уровне.

С уверенностью подчеркивалось, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО и впредь будет взаимовыгодным и что плодотворные встречи будут продолжены.

Велиев особо отметил значительный вклад Североатлантического альянса в подготовку подразделений Азербайджанской Армии в рамках Концепции Оперативных Возможностей НАТО.

Фикс, в свою очередь, выразил удовлетворение своим очередным визитом в Азербайджан и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимоотношений с Азербайджаном.

Отмечена положительная оценка профессиональной деятельности военнослужащих азербайджанской армии в миротворческих миссиях и других сферах в рамках партнерства с НАТО.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.