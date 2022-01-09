Пока что не до конца ясно отношение лидирующей страны тюркского мира, Турции, к происходящему в Казахстане. Хотя пара заявлений уже прозвучала.

Обращение властей Казахстана к ОДКБ и наличие фактора Армении как председателя в этой организации весьма озадачили бывшего премьера и экс-главу МИД Турции Ахмета Давутоглу.

Для него неприемлемо подобное решение руководства Казахстана, «центральной страны тюркского мира». Свои тревожные мысли автор известной концепции «ноль проблем с соседями» изложил на страничке в Twitter.

«Я глубокого опечален недавними событиями в дружественном и братском Казахстане, центральной стране тюркского мира. Вызывает также беспокойство то, что Казахстан обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, в которой председательствует Армения», — пишет экс-чиновник.

А днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщив ему, что Анкара внимательно следит за событиями в стране и солидарна с Казахстаном. Об этом сообщает Anadolu․

Турецкий лидер выразил надежду на стабилизацию ситуации в ближайшее время, а также на скорейшее формирование нового правительства.

Интересно, о чем свидетельствуют эти посылы? На первый взгляд, о том, что оппозиция (в лице Давутоглу) озабочена вводом войск кремлевского блока ОДКБ. Президент Эрдоган прямо об этом не говорит, хотя не исключено, что это же обстоятельство сильно тревожит и правящий режим Турции. Он даже косвенно выражает поддержку Токаеву, но при этом не забывает сказать о необходимости «скорейшего формирования нового правительства», тем самым давая понять, что Анкаре хотелось бы, чтобы вся полнота власти находилась в руках самих казахов, а не оказалась ненароком поделена с той же Москвой, в случае, например, если беспорядки продолжатся, и на этом фоне ОДКБ примется наращивать свое военное присутствие в Казахстане.

Каково отношение турецких политических элит к происходящему в Казахстане? Есть ли какие-то опасения по поводу утери наметившегося турецкого влияния в этой стране, как об этом пишут некоторые СМИ? Своим видением этой ситуации поделился с # главный редактор МК-Турция Яшар Ниязбаев:

— В Турции разные политические взгляды, и по-разному относятся к этому вопросу. В целом, как турки, они конечно обращают внимание на то, что нечто происходит в Казахстане, одном из тюркских государств. Они не игнорируют эту тему, с одной стороны, но с другой – прямо такого большого внимания они ей не уделяют.

Безусловно, самое важное отношение, которое мы наблюдаем, это у происламского лагеря, например, у того же Давутоглу, который как раз является исламистским политиком.

Эрдогана, безусловно, эта тема тоже волнует, но, мне кажется, здесь ситуация такая, что политически он сейчас рассматривает вопрос Казахстана со всех сторон и пытается понять, что же на самом деле произошло? И как проявить свое отношение к этой проблеме? Поддержать народ (если это были протесты простого народа), или выразить солидарность с правительством, если оно, можно сказать, погасило эти протесты? Тут тонкая грань. Одно дело политик, который не является главой государства или членом правительства – ему легче рассуждать, и другое дело, каково в этой ситуации Эрдогану или его союзнику Бахчели. Даже слова последнего способны очень сильно повлиять на отношение Казахстана к Турции, России к Турции. Потому что сейчас, если присмотреться к тому, что пишет происламская часть прессы Турции, эти силы очень большое внимание уделяют тому, что Россия вошла в Казахстан. То есть они оценивают это как некое вторжение, и в своих публикациях озвучивают происходящее не как часть договоренностей между Казахстаном и Россией, а будто это Россия сама захотела и вошла – так это представляется.

И действительно есть опасения насчет того, что произойдет некая утрата турецкого влияния в Казахстане. Что там как-то изменится ситуация, и они пойдут по другому вектору. Например, в газете Давутоглу озвучивается эта тематика. И они связывают это каким-то образом с преобразованием Тюркского Совета в Организацию тюркских государств. Мол, то, что случилось в Казахстане, как-то связано с этим изменением. Но это комментарии той части общества, которая опасается происходящего.

А вот другая газета, сильно поддерживающая президента, пишет, что вообще-то Турция должна была вмешаться, не игнорировать происходящее. Типа, вот мы не сделали первый шаг в тот день, когда услышали о происходящем и теперь нам приходится наблюдать за тем, как другие государства занимаются этим вопросом, и Турция вообще не за столом переговоров.