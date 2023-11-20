На днях в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США американцы решили озаботиться судьбой «Нагорного Карабаха». Были даже проведены слушания на тему «Будущее Нагорного Карабаха».

На мероприятии выступили помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен и заместитель администратора Евразийского и Европейского бюро Агентства США по международному развитию (USAID) Александр Соколовский.

Согласитесь, что при наличии отсутствия (простите, за невольный оксюморон) административно-территориальной единицы «Нагорный Карабах», данные слушания наводят на мысль об однобокости, в данном случае, Госдепа.

США, которые в отношениях с Азербайджаном, пусть даже и для вида, придерживались определенных рамок, очерченных нормами международного права. И вдруг нашумевшее выступление О’Брайена, на которое незамедлительно последовал ответ МИД Азербайджана. Что же происходит на геополитическом поле, где США в качестве соперника выбрали Азербайджан?

Создавшуюся ситуацию в беседе с # прокомментировал азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

— С чем связан откровенный антиазербайджанский настрой, который недавно был озвучен помощником госсекретаря О’Брайена?

На личное мнение его заявление уж точно не тянет. Между США и Азербайджаном, после первых последовательных шагов в пользу Армении, отношения складываются более, чем прохладные…

-Никаких серьезных противоречий между США и Азербайджаном нет. Но нынешняя демократическая администрация президента Байдена испытывает досаду, что оказалась не в состоянии побудить Баку действовать в процессе армяно-азербайджанского урегулирования по указке Госдепартамента.

В активе нынешних правителей в Вашингтоне очень мало внешнеполитических успехов. А тут вырисовывается очередной провал на армяно-азербайджанском переговорном треке.

Через год в США выборы президента, Палаты представителей и одной трети Сената. Демократы осознают, что одного признания президентом Байденом так называемого «геноцида 1915 года» недостаточно, чтобы привлечь голоса избирателей армянской национальности.

Поэтому на слушаниях, организованных в Конгрессе республиканским большинством помощник госсекретаря О’Брайен выступил, как решительный сторонник Армении и озвучил некоторые действия и предупреждения в адрес Азербайджана.

И напрасно. Вероятность, что нынешняя политическая команда демократической партии выиграет выборы у республиканских кандидатов и реализуют свои планы, весьма невелика.

Что же касается Азербайджана, то у нашей страны с республиканцами во главе США сотрудничество налаживалось лучше, чем с демократическими назначенцами.

Будем надеяться, что в Вашингтоне произойдет «смена караула» и традиционное партнерство США с Азербайджаном не понесет ущерб, а будет углубляться. Объективно для этого имеются все предпосылки.

— Каким образом можно свести к минимуму напряженную ситуацию, сложившуюся между Азербайджаном и США?

— Полагаю, что азербайджанское руководство и дипломаты делают все возможное, чтобы предотвратить негативный тренд в отношениях с США.

Не нужно полагать, что политика США полностью формируется армянскими лоббистами. Действительно, они составляют большинство на Капитолийском холме и Госдепартаменте.

Но политику США на Южном Кавказе определяют такие влиятельные ведомства как Пентагон, ЦРУ, Министерство Энергетики, которые ценят партнерство с Азербайджаном, и когда дело доходит до приятия конкретных решений, скажут свое веское слово. Просто в отличие от Конгресса и Госдепартамента, военные и разведчики, люди непубличные и предпочитают действовать, а не разглагольствовать.

— Возможно, повторюсь. Но все же, неужели армянское лобби настолько сильно, что выглядит своего рода кукловодом, который дёргает за ниточки американских дипломатов?

— Армянская диаспора в США и Франции многочисленная и влиятельная. Вдобавок сформировалась давно и очень интегрирована в истеблишмент названных держав. Но ошибочно представлять армянское лобби всесильным.

Всякий раз, когда пожелания армян приходили в противоречие с реальными национальными интересами США, Франции и других держав, они оставались с пустыми руками и довольствовались сочувственными словесами. Исторически такое происходило неоднократно, однако армяне продолжают тешить себя несбыточными надеждами посредством внешней поддержки, а завершают по обыкновению плачем о несправедливости мира и своей горькой участи.

— Можно ли после позорных шагов, с точки зрения справедливости и норм международного права, считать Белый дом в разрешении армяно-азербайджанского конфликта беспристрастным ментором?

— Своими последними заявлениями и решением Сената по 907 поправке, США, по крайней мере в период нынешней администрации, аннулировала роль беспристрастного посредника.

МИД Азербайджана отменил переговоры с Арменией в Вашингтоне. Под вопросом как брюссельская, так и московская площадки.

Судя по всему, предлагается в ближайшее время работать в двустороннем порядке. Если удастся согласовать текст договора, то стороны могут решить вопрос о месте его подписания. Но, до этого еще далеко.