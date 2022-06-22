Проект поправок в закон «О Счетной палате» обсужден в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщают местные СМИ. Согласно проекту, председатель Счетной палаты будет получать ежемесячную заработную плату в размере 3150 манатов, заместитель председателя — 2800 манатов, а аудиторы Счетной палаты — 2625 манатов.

Членам Счетной палаты помимо должностного оклада будет выплачиваться надбавка в размере двукратной месячной зарплаты. В действующем законе указано, что месячная заработная плата и другие выплаты председателя Счетной палаты приравниваются к месячной заработной плате и другим выплатам первого заместителя председателя Милли Меджлиса АР.

Месячная заработная плата и другие выплаты заместителя Председателя Счетной палаты приравниваются к месячной заработной плате и другим выплатам заместителя председателя Милли Меджлиса АР. Месячная заработная плата и другие выплаты аудиторов Счетной палаты приравниваются к месячным заработным платам и другим выплатам председателей комитетов Милли Меджлиса АР. Членам Счетной палаты к должностному окладу выплачивается вознаграждение в размере месячного оклада.

Поправки к Конституционному закону АР «Об Уполномоченном по правам человека (Омбудсмене) Азербайджанской Республики» также повышают заработную плату омбудсмена. Согласно действующему законодательству комиссар получает ежемесячную заработную плату в размере 2230 манатов. При уходе уполномоченного в отпуск ему предоставляется двухмесячная заработная плата на лечение и отдых. После внесения изменений комиссар будет получать оклад в размере 3060 манатов. Если законы будут приняты, они вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Попутно, как известно, предлагается поднять и зарплату депутатам ММ. На сколько именно? Пока точных ответов на этот вопрос нет. Что уже привело к появлению в социальных сетях постов, авторы которых указывают, что парламентарии будут отныне получать более 8000 манатов. Обзвонив ряд депутатов ММ я узнал, что эта цифра не имеет ничего общего с реальностью.

Да, повышение зарплат парламентариям планируется. Но, не в разы. По имеющимся у нас данным, чистый оклад депутата ММ составляет 1750 манатов. После повышения он будет составлять порядка 2250-2300 манатов. Плюс, командировочные, размер которых не увеличивается. В итоге, рядовой парламентарий, в лучшем случае, а это подразумевает его участие в нескольких комиссиях ММ, будет получать порядка 3.000 манатов.

Большая ли это сумма? Смотря, с чем сравнивать. Если мы сравниваем зарплату депутата ММ, председателя Счетной палаты и его заместителей, а также омбудсмана с зарплатой продавцов в магазине, то да, она велика. Но если сравнивать ее с зарплатой айтишников и программистов, или даже руководителей банков, страховых компаний, то это довольно средний уровень зарплат. Скажу больше, даже главреды и ведущие журналисты многих отечественных СМИ получают зарплату, сопоставимую с той, что получают парламентарии, руководство Счетной палаты и омбудсман.

Тогда почему мы видим такое возмущение информацией о повышении окладов парламентариев, в первую очередь? Тут все очевидно. Потому, что в ММ есть множество персонажей, которые забыли о своих избирателях, не ходят к ним, игнорируют их проблемы. Есть и куча парламентариев, которые поразительно молчаливо «работают» в ММ. Их выступлений, их деятельности не видит широкая общественность.

При этом в ММ есть персонажи, при знакомстве с высказываниями которых понимаешь, что они никак не тянут на статус интеллектуальной элиты общества. Авторы невероятного количества скандальных и комичных умозаключений, в диапазоне от Сиявуша Новрузова до Эльмана Насирова, это те, повышению зарплат которым должен аплодировать народ? Конечно же, нет.

Также замечу, что в ММ есть депутаты, которые и не скрывают, что пришли туда ради получения личной финансовой выгоды. Они используют связи с коллегами из других стран для налаживания своего бизнеса. Наконец, крайне мало случаев отчетности парламентариев об их доходах и расходах. В итоге, достаточно депутату ММ пересесть в неплохой автомобиль, как сразу укореняется мнение, что он приобрел его коррупционным путем.

При этом не секрет, что в ММ есть те, кто и без депутатского мандата жил хорошо, имея прибыльный бизнес. Людям, привыкшим выживать на 600-700 манатов в месяц, не объяснишь, что не всегда дорогое авто куплено парламентарием на депутатскую зарплату. Именно это, общий невысокий уровень жизни в Азербайджане, является причиной того недовольства, что провоцирует появление информации о росте зарплат депутатов ММ, омбудсмана или работников Счетной палаты.

Плюс, все это наслаивается на часто и по делу критикуемую деятельность Министерства труда и социальной защиты населения, которая уже привела к вынужденным протестам ветеранов и инвалидов 44-дневной войны. Проще говоря, нужно повысить размеры выплачиваемых им ежемесячных средств до уровня, обеспечивающего возможность комфортной жизни. А шире, пенсии и минимальная зарплата в стране также должны быть повышены, как минимум, на такой же процент, на который повышают оклады парламентариев. Понятно, что проще поднять зарплату небольшому числу парламентариев, чем огромной армии пенсионеров и получающих минимальную зарплату, но мы все видим нынешние высокие мировые цены на нефть и газ. Доходы госбюджета выросли. И ощущать это должны все слои населения Азербайджана.