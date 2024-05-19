Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который находится в больнице в Банске-Бистрице после совершенного на него покушения, не вызывает опасений. Со ссылкой на вице-премьера и министра обороны республики Роберта Калиняка об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, опасения по поводу жизни Фицо «в прошлом».

Фицо занимал пост премьера Словакии в 2006-2010 годах и 2012-2018 годах, вновь стал главой правительства в октябре 2023 года. Он длительное время критикует политику Запада в ситуации на Украине, подчеркивая, что конфликт не имеет военного решения, а поставки оружия Киеву лишь приводят к жертвам.